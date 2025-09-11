Con una squadra esperta, punta a rafforzare ascolto e tutela dei lavoratori

Alessandro Morbi è il nuovo segretario provinciale della UGL Salute Bergamo. Con alle spalle una grande esperienza, Morbi ha maturato negli anni una solida competenza grazie a un costante impegno nelle relazioni sindacali. Determinato e specializzato nella gestione dei rapporti umani e istituzionali, ha sempre lavorato con dedizione, ottenendo il riconoscimento e la fiducia di tanti lavoratori che negli anni si sono affidati alla sua rappresentanza.

A supportare Morbi ci sarà una Segreteria Provinciale composta da tre dirigenti sindacali di comprovata esperienza: Antonino Cammarata, Lucia Piardi e Luigi Pompilii , con specifici ruoli strategici all’interno dell’Organizzazione, garantendo un’azione sindacale capillare e mirata sui diversi ambiti di settore. “Ho sempre dato il massimo in ogni incarico – dichiara Alessandro Morbi – e sono orgoglioso che questo impegno sia stato riconosciuto da chi mi ha seguito e sostenuto. Questa nuova esperienza in UGL Salute rappresenta per me una sfida stimolante e un’opportunità per portare nuove energie, nuove idee e un approccio concreto alla tutela dei lavoratori. La sede sindacale di Via Borgo Palazzo sarà la nostra casa dell’ascolto; un luogo aperto, dove ogni lavoratore potrà trovarmi, insieme a tutti i delegati, per confrontarsi sulle dinamiche del proprio lavoro e trovare supporto reale. Sul territorio rilanceremo anche tutti i servizi che la federazione metterà a disposizione dei lavoratori e dei cittadini, per offrire risposte concrete ai bisogni quotidiani.” A Morbi arriva il saluto del segretario nazionale. “Alessandro, con la sua squadra, saprà certamente raccogliere le istanze degli operatori del territorio bergamasco dice Giuliano – fornendo loro l’adeguato supporto per vedere tutelate e migliorate le condizioni di lavoro. A loro, e ai nuovi iscritti va l’incoraggiamento di tutta la UGL Salute”.