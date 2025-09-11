4. P.D.L. N. 418 – “L’onco-nutrizione in Campania”. La proposta riconosce l’importanza della nutrizione clinica specializzata nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Il provvedimento prevede l’implementazione di servizi di nutrizione clinica oncologica per supportare i pazienti durante le terapie antitumorali, migliorando la loro qualità di vita e l’efficacia dei trattamenti attraverso un approccio nutrizionale mirato e personalizzato.

3. P.D.L. N. 471 – “Rapporto medico-paziente – aspetti comunicativi”. La proposta si concentra sul miglioramento della comunicazione tra medici e pazienti, elemento fondamentale per la qualità delle cure e per il processo di guarigione. Il provvedimento mira a stabilire linee guida per una comunicazione più efficace, empatica e trasparente tra professionisti sanitari e assistiti, promuovendo un approccio più umano alla medicina.

1. TESTO UNIFICATO NN. 378 E 387 – “Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici e onco-ematologici”.

“L’approvazione unanime di queste cinque proposte di legge rappresenta un momento importante per la sanità campana” – ha dichiarato il Presidente Alaia. “Stiamo costruendo un modello di assistenza sanitaria sempre più integrato e attento alla persona nella sua globalità. L’assistenza psicologica ai pazienti oncologici, l’onco-nutrizione e l’onco-riabilitazione rappresentano i pilastri di una medicina moderna che non si limita alla cura della malattia, ma si prende cura dell’intera persona”.

“Particolarmente significativo, – ha aggiunto – è l’approccio olistico che emerge da questi provvedimenti: dalla comunicazione medico-paziente, che rappresenta la base di ogni relazione terapeutica efficace, fino al riconoscimento del valore affettivo degli animali da compagnia. Stiamo definendo una sanità più umana, che risponde ai bisogni concreti dei cittadini campani. L’unanimità raggiunta in Commissione dimostra che quando si tratta della salute e del benessere dei nostri concittadini, le forze politiche sanno trovare convergenze e lavorare insieme per obiettivi comuni.”, ha concluso.

Le proposte di legge approvate dalla Commissione Sanità saranno ora trasmesse all’Aula del Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.