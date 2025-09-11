Cinque leggi approvate dalla Commissione Sanità Campania
Misure su assistenza oncologica, comunicazione medico-paziente e tumulazione animali da compagnia
Le proposte di legge approvate:
La proposta, presentata dal consigliere regionale Tommaso Pellegrino insieme ai colleghi Massimiliano Manfredi, Bruna Fiola ed Enzo Alaia, mira a rafforzare la rete oncologica campana attraverso l’istituzione di servizi di supporto psicologico specializzato per i pazienti oncologici. Il provvedimento prevede l’integrazione sistematica dell’assistenza psicologica nei percorsi di cura oncologica, riconoscendo l’importanza della dimensione psico-emotiva nella presa in carico globale del paziente.
2. P.D.L. N. 153 – “Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del padrone o nella tomba di famiglia. Integrazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)”.
La proposta introduce la possibilità di tumulare le ceneri degli animali di compagnia insieme ai propri familiari, riconoscendo il profondo legame affettivo che si instaura tra gli esseri umani e i loro animali da affezione. Il provvedimento integra la normativa regionale esistente in materia funeraria, offrendo ai cittadini campani una nuova opzione per onorare il rapporto con i propri compagni animali.
3. P.D.L. N. 471 – “Rapporto medico-paziente – aspetti comunicativi”.
La proposta si concentra sul miglioramento della comunicazione tra medici e pazienti, elemento fondamentale per la qualità delle cure e per il processo di guarigione. Il provvedimento mira a stabilire linee guida per una comunicazione più efficace, empatica e trasparente tra professionisti sanitari e assistiti, promuovendo un approccio più umano alla medicina.
4. P.D.L. N. 418 – “L’onco-nutrizione in Campania”.
La proposta riconosce l’importanza della nutrizione clinica specializzata nel percorso di cura dei pazienti oncologici. Il provvedimento prevede l’implementazione di servizi di nutrizione clinica oncologica per supportare i pazienti durante le terapie antitumorali, migliorando la loro qualità di vita e l’efficacia dei trattamenti attraverso un approccio nutrizionale mirato e personalizzato.
5. P.D.L. N. 420 – “L’onco-riabilitazione in Regione Campania”.
La proposta istituisce servizi specialistici di riabilitazione oncologica per supportare i pazienti nel recupero funzionale dopo i trattamenti antitumorali. Il provvedimento mira a garantire percorsi riabilitativi integrati che accompagnino i pazienti oncologici nel loro processo di recupero fisico e psico-sociale, migliorando la loro qualità di vita post-trattamento.
“Particolarmente significativo, – ha aggiunto – è l’approccio olistico che emerge da questi provvedimenti: dalla comunicazione medico-paziente, che rappresenta la base di ogni relazione terapeutica efficace, fino al riconoscimento del valore affettivo degli animali da compagnia. Stiamo definendo una sanità più umana, che risponde ai bisogni concreti dei cittadini campani. L’unanimità raggiunta in Commissione dimostra che quando si tratta della salute e del benessere dei nostri concittadini, le forze politiche sanno trovare convergenze e lavorare insieme per obiettivi comuni.”, ha concluso.
Le proposte di legge approvate dalla Commissione Sanità saranno ora trasmesse all’Aula del Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.