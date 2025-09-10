La rassegna musicale riparte da Sant’Angelo a Cupolo (BN)

Dopo il doppio evento di Castelpoto con Simona Molinari e i Dirotta su Cuba che la scorsa settimana ha fatto registrare una incredibile affluenza di pubblico, riprende in questo weekend la 15esima edizione di Riverberi, la rassegna musicale ideata e diretta da Luca Aquino, realizzata grazie al contributo della Regione Campania e cofinanziata con risorse del FSC Campania 2021/27 Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987 destinate alla definizione del "Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale".

Si ricomincia da Sant’Angelo a Cupolo, e più specificamente da Bagnara (nel corso degli anni il tour di Riverberi ha toccato quasi tutte le frazioni del paese), dove, in Largo Agorà, a partire dalle ore 21.00 si esibiranno prima Dario Miranda e il suo contrabbasso in “Resoconti Immaginari”, e poi a seguire Rita Marcotulli e il suo trio composto dalla stessa pianista, dal messicano Israel Varela (batteria e voce) e da Enzo Pietropaoli al contrabbasso. Ricordiamo che l’accesso a tutti gli eventi di Riverberi è completamente gratuito.