Nuovi attraversamenti pedonali rialzati e segnaletica migliorata

Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, ha avviato un piano di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, con stanziamenti di bilancio 2025 derivanti dai proventi del Codice della Strada, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la viabilità sul territorio. Tra gli interventi previsti, particolare attenzione è stata rivolta alla protezione dei più piccoli, grazie alla prevista realizzazione, compatibilmente alle caratteristiche della strada, di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità delle scuole e la messa in messa in sicurezza di alcuni passaggi pedonali. Nei prossimi giorni si darà corso all’inizio dei lavori per migliorare la visibilità dei pedoni e per indurre gli automobilisti a moderare la velocità nei pressi dei plessi scolastici.

I punti più critici sono stati individuati a seguito delle segnalazioni pervenute al Comune e ad un attento presidio da parte della Polizia locale che ha analizzato le aree di maggiore afflusso e potenziale pericolo per i pedoni più piccoli e l’esigenza di rendere i bambini più visibili agli automobilisti, incentivando così una guida più prudente nelle aree scolastiche