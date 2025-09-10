Collaborazione per sostenere squadra, territorio e valori condivisi

La Scandone Avellino è lieta di annunciare l’ingresso di Sidersan tra i partner e sostenitori della società guidata dal presidente Marco Trasente. Sidersan, storica realtà industriale fondata nel 1929, rappresenta da anni un punto di riferimento nel settore della lavorazione dell’acciaio, offrendo prodotti e soluzioni di alta qualità per il mondo delle costruzioni, dell’industria e delle infrastrutture.

L’azienda si distingue per professionalità, affidabilità e costante attenzione all’innovazione, valori che si sposano perfettamente con la missione e lo spirito della nostra società.

Entusiasta il presidente biancoverde: “Con questo accordo rafforziamo ulteriormente la nostra rete di partner, consolidando il legame con le eccellenze della nostra regione e costruendo basi solide per affrontare al meglio le sfide future. Ringrazio Sidersan per la fiducia riposta nel nostro progetto che contribuirà a sostenere la crescita della squadra e della comunità sportiva”.

Grande soddisfazione per l’accordo stipulato viene espressa anche da Pasquale Lampugnale, CEO di Sidersan S.p.A. “Questa collaborazione rappresenta un connubio tra tradizione, eccellenza e forte legame con il territorio. Attraverso questa iniziativa, Sidersan S.p.A. intende confermare il proprio impegno nel sostenere realtà sportive di prestigio, che incarnano valori di passione, determinazione e spirito di squadra, pienamente condivisi dall’azienda”.