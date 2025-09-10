Attività al Museo Irpino durante le partite dell’U.S. Avellino per bambini

Hirpos. Sulle tracce del lupo, il programma di attività ed eventi che la Provincia di Avellino con il Museo Irpino e la Biblioteca provinciale S. e G. Capone in collaborazione con l’U.S. Avellino stanno dedicando alla millenaria tradizione del lupo nel territorio dell’Irpinia, continua con un nuovo appuntamento interamente dedicato ai piccoli tifosi.

In occasione delle partite dell’U.S. Avellino che si svolgeranno in casa, tutti i possessori di abbonamento o singolo biglietto potranno far partecipare i propri figli-lupetti (Età consigliata 5-11 anni) ad attività di letture e laboratori che avranno come protagonista naturalmente il lupo. Attività che si svolgeranno presso il Carcere Borbonico durante le gare.

Racconti strampalati e divertenti maschere “portafortuna” saranno per i piccoli tifosi un’occasione speciale per sostenere a distanza la squadra nei 90 minuti di gioco.

Per la prima partita al Partenio-Lombardi gli orari sono i seguenti:

PROGRAMMA

Venerdì 12 settembre

Dalle 19.00 alle 20.00 è prevista l’accoglienza delle bambine e dei bambini presso il Museo Irpino Carcere Borbonico (ingresso da piazza de Marsico).

Le attività si svolgeranno a seguire e fino a conclusione della partita.

Hirpos per piccoli tifosi. Letture e laboratori in serie B

Fino a esaurimento posti