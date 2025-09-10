Furto a Grottaminarda (AV)

I Carabinieri indagano sul furto del defibrillatore a Piazzale San Pio

Piazzale San Pio è ampiamente dotato di telecamere di videosorveglianza di ultima generazione e i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno già fatto richiesta delle immagini al fine di individuare l’autore del furto di un Defibrillatore da una sua teca.

L’Amministrazione Comunale condanna duramente l’accaduto, risulta difficile commentare un gesto di tale dispregio nei confronti della comunità visto che si tratta di un presidio salvavita, donato dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda e a disposizione di tutti per i casi di emergenza.

Nel settembre del 2023, giusto due anni fa, era già accaduto, ma l’autore del gesto aveva spontaneamente restituito il Defibrillatore prelevato da via Valle; l’auspicio di tutti è che l’epilogo possa essere lo stesso.

«Atto delinquenziale e vile perpetrato sicuramente da chi non è in grado di comprendere il senso della vita o per ignoranza estrema o per cattiveria estrema, o per le due cose insieme. – commenta il Sindaco Marcantonio Spera – Le indagini sono in corso e sicuramente la Legge troverà il colpevole di questo gesto ignobile, anche perché un defibrillatore non è commerciabile ed è tracciabile. Invitiamo il ladro a consegnare l’apparecchio al più presto soprattutto per far pace con la propria coscienza».