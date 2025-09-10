Spettacolo gratuito in Piazza Municipio venerdì 12 settembre, ore 21.00

L’Amministrazione Comunale di Avella organizza, per la serata di venerdì 12 settembre alle ore 21:00, uno spettacolo comico con Biagio Izzo, in Piazza Municipio. L’evento sarà ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.

Si tratta di un appuntamento pensato per proseguire il clima di partecipazione e vitalità che ha caratterizzato i giorni appena trascorsi, in occasione delle celebrazioni religiose e civili curate dal Comitato Festa.

“Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un ulteriore momento di aggregazione – dichiara il Sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi – in continuità con quanto già realizzato brillantemente nei giorni scorsi. Un ringraziamento al Comitato Festa per il lavoro portato avanti con serietà e spirito di comunità. Il coinvolgimento e la collaborazione tra enti e cittadini sono il segno più bello di una comunità viva”.

Lo spettacolo si inserisce nel programma culturale promosso dall’Amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di socialità aperte a tutti.