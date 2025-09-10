Biagio Izzo in scena ad Avella (AV)
Spettacolo gratuito in Piazza Municipio venerdì 12 settembre, ore 21.00
L’Amministrazione Comunale di Avella organizza, per la serata di venerdì 12 settembre alle ore 21:00, uno spettacolo comico con Biagio Izzo, in Piazza Municipio. L’evento sarà ad ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione.
Si tratta di un appuntamento pensato per proseguire il clima di partecipazione e vitalità che ha caratterizzato i giorni appena trascorsi, in occasione delle celebrazioni religiose e civili curate dal Comitato Festa.
“Abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un ulteriore momento di aggregazione – dichiara il Sindaco di Avella, Vincenzo Biancardi – in continuità con quanto già realizzato brillantemente nei giorni scorsi. Un ringraziamento al Comitato Festa per il lavoro portato avanti con serietà e spirito di comunità. Il coinvolgimento e la collaborazione tra enti e cittadini sono il segno più bello di una comunità viva”.
Lo spettacolo si inserisce nel programma culturale promosso dall’Amministrazione, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e offrire occasioni di socialità aperte a tutti.