L’iniziativa è rivolta soprattutto ai giovani per promuovere partecipazione, memoria e valori democratici

Con una delibera firmata dal Commissario Straordinario del Comune di Avellino, la dott.ssa Giuliana Perrotta, è stato istituito il “Comitato per la Valorizzazione delle Festività Civili”, un organismo consultivo volto a promuovere iniziative culturali, commemorative ed educative in occasione delle principali ricorrenze civili, con uno sguardo particolare rivolto alle nuove generazioni.

In un momento storico caratterizzato da incertezze e tensioni internazionali, l’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale riaffermare i valori della pace, della legalità, della solidarietà e della partecipazione civica. Le festività civili diventano così non solo momenti di celebrazione, ma anche preziose occasioni per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, per riscoprire i principi fondanti della nostra Repubblica e per rinsaldare il legame tra cittadini e istituzioni.

«L’istituzione del Comitato – dichiara il Commissario Perrotta – nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente la cittadinanza, e in particolare i giovani avellinesi, in un percorso di crescita collettiva che metta al centro la memoria storica, la cittadinanza attiva e il dialogo con le istituzioni. È nostro dovere offrire spazi di confronto e partecipazione per costruire una comunità più coesa, consapevole e democratica».

Il Comitato sarà composto da rappresentanti del mondo culturale pubblico e privato, della scuola, dell’università, del terzo settore, delle associazioni combattentistiche e d’arma, oltre che dal Conservatorio Statale “Domenico Cimarosa”. A coordinare i lavori sarà il Commissario del Comune, o un suo delegato. Le attività si svolgeranno a titolo gratuito e senza oneri per l’Amministrazione.