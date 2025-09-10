“Questa mattina ho portato per l’ennesima volta all’attenzione della Giunta regionale la vicenda del sito ex deposito di fitofarmaci Agrimonda, colpito da un incendio nel 1995 e ancora oggi fonte di contaminazione di suolo e acqua. Negli anni, grazie al mio intervento, siamo riusciti a far rimuovere la montagna di rifiuti combusti, ma la bonifica del sottosuolo è ancora ferma al palo. Oggi finalmente si registrano risultati concreti, la Regione Campania è subentrata come soggetto attuatore a seguito della comunicazione di indisponibilità del Comune di Mariglianella. Il progetto di bonifica è stato consegnato a fine agosto e nei prossimi giorni si terrà la conferenza dei servizi per acquisire tutti i pareri necessari e avviare i lavori”. Dichiara il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle Gennaro Saiello, a margine della seduta di question time.

“I costi del progetto, che prevede la rimozione dei terreni contaminati fino a quattro metri di profondità, saranno superiori alle stime iniziali, circa quattro volte maggiori. Come chiarito dalla Giunta, i lavori procederanno per stralci funzionali, in modo graduale, fino al completamento. Dopo anni di attese e promesse, finalmente si intravede una prospettiva concreta per restituire sicurezza ai cittadini. Continueremo a seguire da vicino l’avanzamento dei lavori, vigilando affinché ogni fase del progetto venga realizzata secondo criteri di efficacia, trasparenza e responsabilità”.