Scandone Avellino: amichevole annullata
La biglietteria del PalaDelMauro resterà aperta dalle 17:00 alle 19:00 per la sottoscrizione degli abbonamenti
La Scandone Avellino comunica che l’amichevole in programma domani, mercoledì 10 settembre, presso il Pala Del Mauro contro la Juve Caserta è stata annullata.
Nonostante lo scrimmage sia saltato, la biglietteria del PalaDelMauro resterà regolarmente aperta, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, per consentire ai tifosi biancoverdi di sottoscrivere gli abbonamenti per la prossima stagione sportiva.
La società ringrazia i propri sostenitori per la consueta vicinanza e invita tutti a continuare a vivere insieme le emozioni di una nuova annata di basket.