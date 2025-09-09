500mila euro per la sicurezza delle scuole irpine
Finanziati interventi in 19 istituti della provincia di Avellino
Con il Decreto Dirigenziale n. 554/2025 appena pubblicata sul Burc è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico della Regione Campania che finanzia interventi per la valutazione della sicurezza e della vulnerabilità degli edifici scolastici.
In provincia di Avellino sono stati assegnati ai Comuni che hanno presentato istanza risorse per oltre mezzo milione di euro. Ne beneficeranno 19 istituti scolastici. A darne notizia è il consigliere regionale Maurizio Petracca.
Questo l’elenco dei Comuni irpini beneficiari con i relativi importi e gli istituti coinvolti:
- Mirabella Eclano – I.C.S. “R. Guarini” – € 24.624,18
- Avellino – Scuola Secondaria I grado “Leonardo Da Vinci” – € 52.808,28
- San Michele di Serino – Scuola Primaria e Secondaria I grado – € 33.862,00
- Luogosano – Scuola Infanzia di Luogosano – I.C. Di Prisco – € 4.290,00
- Grottolella – I.C.S. “C. Caruso” plesso Grottolella – € 23.085,56
- Capriglia Irpina – I.C. Scandone-Cocchia – Scuola Infanzia e Primaria “San Giovanni Bosco” – € 9.480,90
- Ospedaletto d’Alpinolo – Scuola elementare e media “A. Gramsci” – € 13.085,89
- Taurano – Istituto Omnicomprensivo Statale “Benedetto Croce” – € 9.750,38
- Mercogliano – I.C. Mercogliano – Plesso Torelli – € 33.918,76
- Marzano di Nola – I.I.S. “Nobile-Amundsen” – € 25.052,85
- Serino – I.C. Serino – Plesso San Sossio (Ala nord) – € 18.071,20
- Serino – I.C. Serino – Plesso San Sossio (Ala ovest) – € 18.071,20
- Atripalda – Scuola Infanzia “Carlo Collodi” – € 21.361,54
- Santa Lucia di Serino – I.C. Serino – Plesso Santa Lucia di Serino – € 28.578,55
- Montefalcione – I.C. Giovanni XXIII – € 18.132,72
- Caposele – I.I.S.S. “Luigi Vanvitelli” – Plesso Caposele – €42.816,79
- Montoro – Scuola Secondaria I grado I.C. Michele Pironti – € 64.521,30
- Montoro – Scuola Infanzia e Primaria “A. Manzi” – € 54.582,41
- San Michele di Serino – Scuola dell’Infanzia – € 14.033,00
Totale finanziato è di euro 510.127,51
“Si tratta – spiega Maurizio Petracca – di un segnale concreto di attenzione verso l’Irpinia e verso un tema fondamentale: la sicurezza dei luoghi in cui crescono e si formano i nostri ragazzi. In questi anni la Regione Campania con impegno costante e sensibilità si è posta al fianco delle nostre comunità. Continuiamo a lavorare insieme per garantire spazi più sicuri e moderni alle nostre scuole nella consapevolezza del ruolo che la scuola svolge e nella certezza che spazi adeguati e sicuri rappresentino una condizione basilare per percorsi formativi ed educativi sempre più efficaci”.