Il coordinatore regionale ringrazia il presidente Ferrara e rilancia le sfide su inclusione e diritti delle persone con disabilità

“A distanza di sei anni e le cui lancette segnano proprio oggi il giorno in cui mi sono insediato come Coordinatore Regionale della Campania per il Movimento italiano disabili, mi è doveroso dover ringraziare ancora una volta il Presidente Nazionale Francesco Ferrara”: solo le parole di Giovanni Esposito, che taglia il traguardo dei primi sei anni, e ricorda i messaggi ricevuti nell’arco del mio mandato “e che conservo gelosamente, perché ho sentito il suo calore umano e la stima per l’impegno da me svolto fino a quel momento sotto altri ruoli e che sono fiero di poter continuare a svolgere insieme a tutta la squadra che personalmente ho scelto in giro per la Campania”.

Giovanni Esposito continua: “Nel tragitto di questa lunga e sicuramente gratificante esperienza tante sono state le tappe importanti raggiunte, altrettante le testimonianze, le storie e le problematiche toccanti e emozionanti che ho potuto raccogliere e che conserverò per sempre nella valigia dei miei ricordi più belli di questa esperienza di vita e amministrativa, nella quale ho maturato e acquisito nel tempo e con il contributo di tutti e in particolar modo miei coordinatori anche più grandi di me tante nuove conoscenze e sicuramente insegnamenti.

Nulla di ciò potrò mai dimenticare o cancellare come le persone che mi circondano e collaborano con me partendo proprio dal Coordinamento, il mio vice coordinatore regionale Rocco Calenda in primis, dai collaboratori, cittadini e autorità politiche e giuridiche che ogni giorno riconoscono e avvalorano il lavoro portato avanti, riponendo fiducia in me.

Ringrazio gli organi di stampa che in questi anni mi sono stati accanto, sostenendo le mie battaglie e le mie avventure incessantemente.

C’è ancora tanto da fare però in Campania non solo sul fronte dell’inclusione ma anche dell’accessibilità, in tema lavoro, verso il mondo della scuola, per il riconoscimento in ogni comune della Campania della figura del Garante delle Persone con Disabilità, trasporto pubblico locale e nazionale senza però dimenticarci dei bisogni e delle esigenze quotidiane delle persone con disabilità.

C’è da battersi ancora anche sul fronte dell’inclusione e accessibilità negli eventi promossi sui territori, anche in questo fine settimana a margine di un evento di una certa caratura aperto soprattutto al mondo delle persone con disabilità tenutosi al centro di Avellino purtroppo a mancare erano i bagni chimici, destinati proprio alle persone con disabilità.

In conclusione, auspicando di poter presto portare la voce dei cittadini con disabilità anche in Parlamento nelle sedi deputate, ringrazio i cittadini che da ogni provincia si avvicinano alla realtà del M.I.D. e attraverso la sua promozione di una giusta vera esperienza politica di politica sociale per una giustizia sociale cercano di offrire il loro prezioso contributo generoso e volontario per la crescita del Movimento stesso e delle sue attività”.