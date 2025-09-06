Smarrito durante una raccolta di funghi, è stato individuato dai Vigili del Fuoco dopo ore di ricerche

Si è conclusa con esito positivo la vicenda di un uomo di 73 anni, originario di Bisaccia, che ieri si era disperso durante un’escursione alla ricerca di funghi nelle montagne di Montella (AV).

Partito alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:30, insieme al nipote dal territorio del Tricolle, l’anziano si era addentrato nei boschi in località Chiavolella. Nel primo pomeriggio, il nipote – un uomo di mezza età – era rientrato autonomamente al punto di partenza ma, non vedendo tornare lo zio e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, aveva dato l’allarme.

Le ricerche erano scattate immediatamente e avevano coinvolto un’ampia rete di soccorritori. La richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco era pervenuta tramite il Soccorso Alpino. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino aveva quindi attivato il distaccamento locale di Montella, inviando sul posto anche il nucleo elicotteri del reparto di Pontecagnano, che aveva sorvolato a lungo l’area interessata.

Determinante l’impegno della squadra dei Vigili del Fuoco di Montella, che aveva avviato le operazioni di ricerca via terra e, dopo alcune ore, era riuscita a individuare l’uomo in una zona impervia ma accessibile, in discrete condizioni di salute. Il 73enne era stato quindi accompagnato a valle e affidato alle cure del personale sanitario del 118, senza necessità di ricovero ospedaliero.

Fondamentale la collaborazione tra tutte le forze e i servizi impegnati nelle operazioni: il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, il Servizio Sanitario del 118 e naturalmente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’uomo, visibilmente provato ma lucido, aveva voluto ringraziare calorosamente tutti i soccorritori. Con sé aveva riportato anche il cesto con i funghi raccolti, rimasto intatto.