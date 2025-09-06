Giordano (UGL Matera): "Manifestazione di rilievo per la FIDAPA di Policoro"

“Grazie alla vulcanica Presidente Antonella Magno, su gradito invito nella splendida cornice dei Giardini Murati di Policoro ho avuto il piacere di partecipare alla prima edizione del Premio Athena Ilias, un riconoscimento dedicato alle donne lucane che con il loro talento e la loro professionalità si affermano nei diversi ambiti del sapere e della ricerca. Occasione del trentennale dalla sua fondazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di Policoro che ha promosso il Premio, un evento ideato per valorizzare le eccellenze femminili lucane che si sono affermate a livello nazionale e internazionale anche nei campi della scienza, della cultura, dell’imprenditoria, della medicina e dell’impegno civile” .

Per Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera partecipando ha affermato che: “stupenda iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Antonella Magno e dalle socie della sezione di Policoro, svolta per proporre e coniugare il riconoscimento del merito femminile con la memoria storica e culturale della Magna Grecia. Tante le eccellenze premiate tutte di rilevanza eccezionale e di alta affermazione internazionale – commenta Giordano -: nel corso dell’evento conferita una menzione d’onore al Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione del patrimonio archeologico lucano e italiano e inoltre assegnati riconoscimenti a: Dott. Carmelo Colelli, Direttore del Museo Archeologico Nazionale della Siritide; Dott.ssa Cristina Favilli, Prefetto di Matera; Dott.ssa Emma Ivagnes, Questore di Matera; Mary Padula, giornalista. Una gran bella iniziativa che per l’Ugl Matera – conclude Giordano – essere rappresentati da donne di tale spessore è per tutti motivo di orgoglio per la nostra terra e testimonia il valore della formazione, della competenza e della determinazione che qui sanno trovare radici solide per spiccare il volo nel mondo. Un sincero ringraziamento alla Presidente Antonella Magno e a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, che arricchisce la nostra comunità e offre modelli positivi alle nuove generazioni”.