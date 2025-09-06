La Polizia Penitenziaria segnala criticità nel carcere

Un’ importante operazione di servizio è stata effettuata nella giornata di ieri, venerdì, nel carcere di Poggioreale, riferisce Raffaele Serra, vicesegretario regionale del Sindacato Autonomo di polizia penitenziaria, Sappe. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti 10 telefoni cellulari e droga. Il compiacimento del Sappe va al personale di polizia penitenziaria che nonostante le tante difficoltà porta avanti ogni giorno una battaglia per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti ed impedire l’ingresso di oggetti non consentiti.

Il Sappe torna a richiamare l’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’Amministrazione Penitenziaria sulla grave carenza di organico ed il sovraffollamento presenti nel carcere più grande d’Italia: Sono circa 160 i poliziotti in meno rispetto alla pianta organica prevista ed una forza realmente impiegabile pari a sole 430 unità e circa 2100 detenuti a fronte di 1571 posti, ed il personale di polizia penitenziaria è costretto a svolgere turni di lavoro forzati e massacranti.

Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, “è imprescindibile che il Ministero della Giustizia ed i Dipartimenti competenti adottino con urgenza soluzioni di efficace contrasto per schermare l’uso dei telefoni cellulari nelle carceri”. Si complimenta con gli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio a Poggioreale, carcere più affollato d’Europa, rimarcando come “il ruolo e il valore della Polizia Penitenziaria sono un patrimonio da condividere con la società civile, che riconosce il ruolo insostituibile che la Polizia Penitenziaria svolge al servizio del Paese”.

“E’ una verità oggettiva e incontestabile sostenere, con forza e convinzione, che l’attività svolta dalla Polizia Penitenziaria garantisce la legalità e le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari, affinché siano attivati gli interventi del trattamento rieducativi a favore dei condannati”, afferma il leader storico del primo Sindacato del Corpo. “E’ un lavoro, questo, che la Polizia Penitenziaria svolge con spirito di abnegazione, alti livelli di professionalità congiunti al senso di umanità che mai deve venir meno nell’espletamento dei compiti”. E conclude: “Un carcere sicuro, che offra opportunità reali di reinserimento sociale, è un carcere che contribuisce ad elevare i livelli di sicurezza del Paese, perché la criminalità si combatte attraverso gli strumenti democratici indicati nella nostra Carta Costituzionale. In questa logica, adottare ogni strumento utile al contrasto di attività illecite – come, ripeto, schermare i penitenziari all’uso di cellulati ed altri dispositivi elettronici – è dunque fondamentale”.