Misure cautelari a Benevento

In data odierna, all’esito di articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione ad una ordinanza – emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento – di applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 38enne di Benevento e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di un 34enne, ritenuti, a vario titolo, gravemente indiziati di delitti di furto commessi tra il mese di marzo ed il mese di dicembre 2024 nei Comuni di Benevento e San Giorgio del Sannio.

In particolare, nel corso delle indagini, originate da varie querele sporte da titolari di esercizi commerciali ovvero amministratori di società proprietarie di distributori automatici di alimenti e bevande installati presso esercizi pubblici, mediante raccolta delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti ed acquisizione, analisi di immagini registrate da impianti di videosorveglianza, servizi di osservazione e, in un caso, tempestivo intervento sul posto da parte di personale delle forze dell’ordine mentre era ancora in corso l’azione criminosa (intervento, quest’ultimo, posto in essere da personale della Sezione Volanti della Questura di Benevento), venivano ricostruiti sette distinti episodi di furto aggravato, di cui due solo tentati, posti in essere dall’uomo oggi sottoposto agli arrestidomiciliari.

In relazione a due degli episodi in questione, altri elementi utili all’accertamento dei fatti emergevano da attività di intercettazione posta in essere in altri procedimenti pendenti presso la Procura di Benevento, grazie alla quale i militari del N.O.R. Carabinieri di Benevento riuscivano a ricostruire l’articolato contesto in cui sono state poste in essere le condotte delittuose, che, in questo caso, hanno coinvolto anche l’altra persona sottoposta ad indagini ed oggi destinataria dell’obbligo di presentazione alla P.G.; in un caso, in particolare, i due riuscivano ad impossessarsi della somma di denaro pari a circa 2.500,00 euro custodita nella cassa di un panificio ubicato in Benevento ed assaltato durante l’orario di chiusura.

Sulla scorta degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, all’esito degli interrogatori preventivi – e relativo accesso agli atti dell’accusa da parte degli indagati - emetteva l’ordinanza applicativa delle misure cautelari oggi eseguite.

Il provvedimento oggi eseguito -avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione – è stato disposto in fase di indagini preliminari, e i destinatari dello stesso sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.