Soddisfazione per le pronunce dei tribunali e l’operato di Latronico

Le recenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato confermano in maniera inequivocabile che la Regione Basilicata e la Direzione Generale Salute e Politiche della Persona hanno operato con piena trasparenza e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

È un risultato che rafforza la fiducia nelle istituzioni regionali e dimostra come le procedure adottate siano state corrette e coerenti, garantendo legalità e tutela dell’interesse pubblico.

In questo contesto – sottolinea il Segretario Provinciale UGL Matera, Pino Giordano – va rimarcato l’ottimo lavoro dell’assessore regionale Cosimo Latronico, che sta operando con competenza e responsabilità.

La sua azione testimonia un impegno concreto e costante a favore dei cittadini e del sistema sanitario regionale, che sta registrando un notevole cambio di passo.

Le sterili polemiche sulla sanità lucana non riescono – purtroppo per i detrattori – a trovare validi fondamenti.

L’UGL esprime soddisfazione per queste conferme e rinnova la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni al fine di continuare a migliorare i servizi e la qualità dell’assistenza sanitaria in Basilicata.

L’Ugl Matera condivide e apprezza pienamente l’operato dell’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico: è giusto aprire ed essere sempre disponibili al dialogo, ma non si può dimenticare che al centro della sanità devono esserci i pazienti.

Chi amministra ha il dovere di ricordare – come fa con chiarezza Latronico – che non si può piegare l’interesse pubblico alle logiche di profitto.

La sanità deve essere davvero al servizio dei cittadini, allora si deve partire dai bisogni dei cittadini: non è il momento di alimentare guerre tra pubblico e privato, tra chi governa e chi dovrebbe fare opposizione, ma di lavorare insieme per migliorare l’efficienza del sistema.

Serve una collaborazione virtuosa, non uno scontro tra interessi.

Il nostro sindacato – conclude Giordano – sarà sempre al fianco delle istituzioni quando queste mettono davvero al centro la persona e non i pettegolezzi.

Bene Latronico, andiamo avanti con chiarezza: la sanità non è un mercato qualsiasi, ma un diritto da garantire con responsabilità, programmazione e rispetto per i cittadini.