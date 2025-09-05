Minaccia i parenti e aggredisce i Carabinieri, arrestato 37enne

Nottata di ieri movimentata a Nusco, dove i Carabinieri delle Stazioni di Calabritto, Paternopoli e Nusco, con il supporto di un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto per una lite familiare.

All’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato un 37enne del posto, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. L’uomo, dopo aver minacciato i familiari con un coltello da cucina e danneggiato parte del mobilio, ha reagito con violenza all’arrivo delle forze dell’ordine, brandendo un mattarello e intimando loro di non avvicinarsi.

Nell’estremo tentativo di fuggire, si è messo alla guida di uno scooter, arrivando a cercare di investire i Carabinieri, prima di cadere e venire bloccato.

Nel corso delle operazioni uno dei militari ha riportato lesioni personali ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, dove i sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di tre giorni.

Il mattarello utilizzato è stato sequestrato, mentre non è stato rinvenuto il coltello usato per minacciare i familiari. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e minacce.

Tradotto presso il Tribunale di Avellino per il giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendone tuttavia la remissione in libertà.