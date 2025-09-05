Basket Avellino presenta il roster 2025/2026

Il Basket Avellino annuncia “Balla coi Lupi 2”, l’evento di presentazione ufficiale del roster biancoverde per la stagione sportiva 2025/2026, in programma giovedì 11 settembre alle ore 19:30 presso la Sala 1 del Multisala Partenio.

La serata sarà caratterizzata da momenti di spettacolo e intrattenimento, con la partecipazione del cantautore avellinese Pjero e del corpo di ballo della Compagnia della Danza, diretta da Melania Areopagita. L’appuntamento culminerà con la presentazione della nuova divisa ufficiale.

Pjero, artista versatile, cantante, cantautore e produttore, dal 2022 porta la sua musica anche all’estero, con oltre venti date nel Regno Unito in collaborazione con realtà di prestigio come The Ned, Sofar Sounds, New Music Monday e Hard Rock. La sua proposta musicale, un pop che si arricchisce di influenze hip hop, soul e RnB, si accompagna a un percorso da compositore di colonne sonore per cortometraggi e lungometraggi, con riconoscimenti in diversi festival internazionali del cinema.

La Compagnia della Danza, attiva da ventisei anni ad Avellino e provincia, rappresenta un punto di riferimento per la formazione di giovani danzatori. Con oltre duecento allievi, la scuola unisce passione, innovazione e dedizione in ogni esibizione.

L’ingresso sarà gratuito ma i posti disponibili sono limitati a 390 e, pertanto, l’accesso sarà consentito fino ad esaurimento degli stessi.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con Multisala Partenio, Tartaglia Agency – Sound, Light, Emotion e Polilop Allestimenti, che hanno contribuito a creare un’esperienza coinvolgente tra luci, suoni e coreografie.

Al termine della serata, la squadra incontrerà i tifosi presso Il Gufo Enoteca e Vineria, per proseguire insieme i festeggiamenti e condividere la passione biancoverde.