Baronissi (SA) premia i giovani meritevoli

Un viaggio a Vienna per i cinque migliori diplomati

Un riconoscimento concreto al merito scolastico e un’opportunità di crescita culturale. È questo il significato dell’iniziativa promossa dal Comune di Baronissi, che offrirà a cinque neo-diplomati un viaggio premio gratuito a Vienna, in programma dal 12 al 15 ottobre 2025. Il progetto, approvato dalla Giunta Comunale, intende valorizzare i giovani che hanno raggiunto i voti più alti all’esame di maturità dell’anno scolastico 2024/2025.

«Premiare i nostri ragazzi più meritevoli – ha dichiarato la Sindaca Anna Petta – significa investire nel futuro della comunità. Questo viaggio a Vienna vuole essere non solo un riconoscimento, ma anche uno stimolo ad ampliare i propri orizzonti, scoprire nuove culture e sentirsi cittadini europei a pieno titolo. Desideriamo stimolare i nostri giovani, ampliare le loro prospettive, proiettandoli in Europa. Crediamo molto in questa iniziativa: dopo Cracovia dello scorso anno, ancora una volta abbiamo scelto una capitale europea ricca di fascino e cultura come Vienna. Speriamo che possa essere per loro un’esperienza avvincente, che possa incidere positivamente sul loro percorso di vita, aiutandoli a credere nella meritocrazia e a sviluppare fiducia in loro stessi, imparando che da soli, con le proprie forze, attraverso lo studio e l’impegno, possono raggiungere traguardi straordinari. L’Amministrazione comunale sarà al loro fianco sempre, pronta a supportarli».

I criteri di selezione prevedono la residenza a Baronissi e il conseguimento del diploma nell’anno scolastico 2024/2025. La graduatoria sarà stilata in base al punteggio finale dell’esame di maturità; in caso di parità, verrà considerato l’ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2024.

Gli studenti interessati potranno presentare la domanda entro le ore 12:00 del 18 settembre 2025. Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.baronissi.sa.it. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d’identità valido.

Il viaggio a Vienna permetterà ai cinque studenti di vivere un’esperienza intensa e ricca di significato: quattro giorni alla scoperta della capitale austriaca, tra cultura, arte e storia europea. “La nostra Amministrazione – ha aggiunto la Consigliera delegata alle politiche giovanili, Ester Sapere – crede fermamente nella necessità di creare opportunità di qualità per i giovani di Baronissi. Offrire loro occasioni di questo tipo significa prepararli ad affrontare il futuro con maggiore consapevolezza, senso critico e apertura verso il mondo”.

Con questa iniziativa, il Comune di Baronissi rinnova il proprio impegno a sostegno delle nuove generazioni, convinto che ogni investimento in istruzione, formazione e cittadinanza attiva rappresenti un passo avanti verso una comunità più giusta, europea e sostenibile.