Semifinale sabato contro Ruvo, finali domenica

Fine settimana intenso per l’Avellino Basket, che sarà di scena a Penne nel 4° Memorial Fabrizio di Flavio. Dopo aver sostenuto una seduta di allenamento, nel pomeriggio è prevista la partenza per l’Abruzzo, dove Federico Mussini e compagni saranno chiamati ad affrontare Ruvo di Puglia nella seconda semifinale del torneo, in programma sabato sera alle 20:00. La squadra pugliese è neopromossa e vuole ben figurare nella stagione che è ormai alle porte. La formazione di coach Stefano Rajola può contare sull’ex Aleksa Nikolic, sugli esterni statunitensi Aanen Moody e Pierre Brooks II, e sull’esperienza di Tommaso Laquintana, Jacopo Borra e Bernardo Musso, ma anche sull’apporto di Mihajlo Jerkovic, Thomas Reale e Michael Anumba. Domenica 7 settembre sono poi in programma le finali, alle 17:30 quella per il terzo posto, ed alle 20:00 quella per stabilire la squadra che si aggiudicherà il Torneo. Ricordiamo che al Torneo parteciperanno anche la Valtur Brindisi di Piero Bucchi e la Pallacanestro Roseto di Alex Finelli. Coach Maurizio Buscaglia avrà dunque un’ulteriore possibilità di verificare i miglioramenti nel gioco già espressi nel corso delle altre amichevoli di questo precampionato, con particolare attenzione alla difesa.

E dalla prossima settimana ci sarà un gradito ritorno, perché si aggregherà ai compagni anche Mikk Jurkatamm, che ha terminato la sua esperienza con la Nazionale estone ai Campionati Europei.