Avellino Basket al Memorial Fabrizio di Flavio

Semifinale sabato contro Ruvo, finali domenica

Aggiunto da Redazione il 5 settembre 2025.
Tags della Galleria PRIMO PIANO, SPORT

pexels-edgarcolomba-2169302Fine settimana intenso per l’Avellino Basket, che sarà di scena a Penne nel 4° Memorial Fabrizio di Flavio. Dopo aver sostenuto una seduta di allenamento, nel pomeriggio è prevista la partenza per l’Abruzzo, dove Federico Mussini e compagni saranno chiamati ad affrontare Ruvo di Puglia nella seconda semifinale del torneo, in programma sabato sera alle 20:00. La squadra pugliese è neopromossa e vuole ben figurare nella stagione che è ormai alle porte. La formazione di coach Stefano Rajola può contare sull’ex Aleksa Nikolic, sugli esterni statunitensi Aanen Moody e Pierre Brooks II, e sull’esperienza di Tommaso Laquintana, Jacopo Borra e Bernardo Musso, ma anche sull’apporto di Mihajlo Jerkovic, Thomas Reale e Michael Anumba. Domenica 7 settembre sono poi in programma le finali, alle 17:30 quella per il terzo posto, ed alle 20:00 quella per stabilire la squadra che si aggiudicherà il Torneo. Ricordiamo che al Torneo parteciperanno anche la Valtur Brindisi di Piero Bucchi e la Pallacanestro Roseto di Alex Finelli. Coach Maurizio Buscaglia avrà dunque un’ulteriore possibilità di verificare i miglioramenti nel gioco già espressi nel corso delle altre amichevoli di questo precampionato, con particolare attenzione alla difesa.

E dalla prossima settimana ci sarà un gradito ritorno, perché si aggregherà ai compagni anche Mikk Jurkatamm, che ha terminato la sua esperienza con la Nazionale estone ai Campionati Europei.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it