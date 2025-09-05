Mercato del lavoro in crescita rispetto al 2024

Segnali di vivacità per il mercato del lavoro nelle province di Avellino e Benevento: a settembre le imprese prevedono complessivamente 5.510 nuove assunzioni, con un incremento rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel trimestre settembre-novembre 2025 il fabbisogno complessivo raggiungerà 8.640 entrate in provincia di Avellino e 5.740 in provincia di Benevento. Solo nel mese di settembre sono stimate 3.340 nuove entrate in Irpinia e 2.170 nel Sannio.

Questi i principali dati del Bollettino mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il supporto delle Camere di Commercio.

Il quadro generale

Oltre la metà delle assunzioni previste riguarda il settore dei servizi (52% ad Avellino, 61% a Benevento). La grande maggioranza dei contratti sarà a termine (88%), mentre le entrate stabili a tempo indeterminato o in apprendistato si attestano al 17%.

I giovani sotto i 30 anni rappresentano una quota significativa della domanda: 21% in Irpinia e 27% nel Sannio.

La domanda di lavoro nei settori economici

Delle 3.340 assunzioni programmate a luglio per la provincia di Avellino solo il 13% (420) saranno destinate all’agricoltura, il 35% (570) delle entrate è previsto nell’industria ed il restante 52% (1.740) nel settore dei servizi concentrate soprattutto dei servizi alla persona e nei servizi turistici di alloggio e ristorazione.

Simile il quadro nel Sannio dove il 7% (160) delle nuove entrate si registreranno nel settore agricolo, il 32% (690) nel settore manifatturiero ed il 51% (1.330) nel settore dei servizi dedicati alle persone e nelle costruzioni

I profili più ricercati

Il fabbisogno si concentra in tre grandi aree:

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (49% Avellino, 39% Benevento);

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi (26% e 31%);

Dirigenti e professionisti ad alta specializzazione nelle aree scientifiche e tecniche (16% e 17%).

Le figure più richieste nel mese di settembre:

Avellino: operai agricoli specializzati (410, per lo più stagionali), addetti alla ristorazione (360) e addetti alle vendite (210).

Benevento: addetti alla ristorazione (240), addetti alle vendite (180) e addetti alle costruzioni.

Le maggiori criticità di reperimento

In linea con le tendenze nazionali, quasi la metà delle imprese segnala difficoltà a trovare i profili richiesti: 48% delle assunzioni ad Avellino e 42% a Benevento.

La principale causa è la mancanza di candidati (32% Avellino, 26% Benevento), seguita da inadeguata preparazione (13%). Le difficoltà più forti riguardano profili qualificati come ingegneri e operai specializzati (es. saldatori).

Un’esperienza nel settore è richiesta per la metà delle assunzioni, mentre l’esperienza specifica nella professione è segnalata in meno del 20% dei casi.

I titoli di studio richiesti