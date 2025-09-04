2 milioni di euro per 16 centri senza impianti di sicurezza

Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questa mattina nei saloni del Palazzo del Governo il Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno preso parte oltre ai vertici delle Forze dell’ordine i Sindaci dei Comuni di Apice, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Colle Sannita, Faicchio, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pietraroja, Ponte, San Lorenzello, Sant’Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro e Solopaca per l’approvazione dei rispettivi progetti di videosorveglianza.

Tali progetti saranno finanziati in forza del protocollo d’intesa siglato il 6 agosto scorso tra il Ministero dell’Interno e la Regione Campania, in base al quale il Ministero si è impegnato a mettere a disposizione fondi residui del “Programma Operativo Legalità (POC) 2014/2020”, per l’importo di 7 milioni di euro e la Regione Campania a concorrere per l’ulteriore somma di euro 950.000.

In particolare alla provincia di Benevento è stato assegnato un budget complessivo di due milioni di euro, che è stato ripartito nel corso della Riunione di Coordinamento dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia, svoltasi presso la Prefettura prima della pausa estiva; in quella sede si è concordato di destinare le risorse ai 16 Comuni del territorio sannita che risultano completamente sprovvisti di impianti di videosorveglianza, distinguendo gli importi in ragione del criterio demografico e della presenza sul territorio di opere di particolare rilievo (cantiere AV, diga di Campolattaro).

All’esito del parere favorevole espresso nell’odierna seduta dal Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, la Prefettura provvederà a trasmettere i suindicati progetti al Ministero dell’Interno per la definitiva approvazione.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha sottolineato l’importanza dell’opportunità offerta ai Comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento, i quali potranno fruire di uno strumento di grande efficacia per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria ed innalzare gli standard di sicurezza dei territori.