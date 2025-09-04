Festa di Maria S.S. Addolorata e sagra dello Strozzaprete

Torna “Starze in…Festa”, con gli straordinari festeggiamenti dedicati all’amata Maria S.S. Addolorata. L’evento, promosso dal Comitato Festa Maria SS. Addolorata e profondamente atteso e sentito da tutta la comunità, illuminerà la prima domenica di settembre, come ormai consuetudine, animando l’incantevole frazione di Starze di Summonte.

Il programma religioso, iniziato con la solenne apertura della Novena in onore della Madonna, il 29 Agosto si protrarrà fino al 7 settembre, con la celebrazione quotidiana della Santa Messa. Il culmine religioso avverrà con la solenne celebrazione Eucaristica presso la Chiesa di Starze, seguita da una processione che porterà l’immagine sacra della Madonna per le strade di Starze in un toccante percorso di fede.

Parallelamente alle celebrazioni religiose, “Starze in…Festa” offrirà una ricca serie di eventi che spazieranno dalla gastronomia locale alla musica e all’intrattenimento. Dal 5 al 7 Settembre, la piazza Don Carmine Dello Russo ospiterà la rinomata “Sagra dello Strozzaprete”, un’occasione unica per gustare le delizie culinarie proposte dai numerosi stand gastronomici. L’atmosfera sarà permeata da musica e spettacoli coinvolgenti. Venerdì 5 settembre musica e intrattenimento con Vinil Giampy e Dj Vega. Non perdetevi, inoltre, il concerto dei talentuosi “Pratola Folk” seguiti dall’After Party Dj set “Serate Avellino” sabato 6 Settembre e lo straordinario format “Remember 90” in programma per Domenica 7 Settembre.

La festa si concluderà con i tradizionali fuochi pirotecnici, che illumineranno il cielo di Summonte in un vibrante spettacolo di luci e colori, sancendo la conclusione di questa indimenticabile celebrazione. Il Comitato Festa Maria SS. Addolorata e il Comune di Summonte si uniscono nell’invitare tutti, residenti e visitatori, a partecipare a “Starze in…Festa” e a condividere insieme momenti di fede, gioia e comunità.