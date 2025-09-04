Scatti, storie e bellezza della nostra terra

L’Irpinia torna a raccontarsi attraverso gli scatti dei suoi protagonisti: cittadini, viaggiatori, appassionati di fotografia e amanti della bellezza autentica. Si è aperta ufficialmente la XIII edizione di “Emozioni d’Irpinia”, il concorso fotografico che da dodici anni dà voce alle immagini e raccoglie storie, colori e suggestioni della nostra terra.

Un’iniziativa che negli anni ha visto la partecipazione di migliaia di persone con oltre 20.000 fotografie inviate, capaci di far viaggiare cuore e sguardo in ogni angolo dell’Irpinia, trasformandosi in un patrimonio collettivo di emozioni e bellezza.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per concorrere basta inviare i propri scatti all’indirizzo emozionidirpinia@gmail.com indicando:

Nome e cognome dell’autore

Luogo e data dello scatto

Un riferimento telefonico

Ogni partecipante può inviare fino a 10 fotografie che abbiano come tema centrale l’Irpinia: paesaggi, borghi, tradizioni, attività, momenti autentici.

Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Info Irpinia (oltre 46.000 follower) a partire dal 10 settembre 2025 alle ore 12:00, entrando così nel vivo della competizione.

Premi e calendario 2026

Le 13 fotografie vincitrici entreranno a far parte del Calendario Emozioni d’Irpinia 2026 (12 mesi + copertina), con il nome del rispettivo autore.

Inoltre, sono previsti riconoscimenti speciali:

1° Premio Vitros – Assegno da €500

2° Premio – Cena per due a base di prodotti tipici locali

3° Premio – Cesto di prodotti tipici irpini

Premio della Tradizione – Kit targato Info Irpinia

Premio Like – Alla foto più votata sui social

La premiazione si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle ore 18:00, presso la sede storica dell’Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino.

“Emozioni d’Irpinia” è più di un concorso: è un grande racconto corale, una finestra aperta sul territorio, un invito a guardare con occhi nuovi la straordinaria ricchezza della nostra terra.

Invia subito i tuoi scatti e diventa protagonista di Emozioni d’Irpinia 2026!