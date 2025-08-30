Schiusa tartarughe a Baia Domizia (CE)

Le uova nidificate sulle spiagge della Bandiera Blu si aprono, uno spettacolo naturale per il litorale

Uno spettacolo straordinario si è verificato sul litorale di Baia Domizia, località insignite della Bandiera Blu. Si sono schiuse le uova delle tartarughe marine che avevano scelto di nidificare sulle spiagge del litorale Domizio. Il video è stato pubblicato sui social dal sindaco di Cellole, Guido Leone, che lo ha segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli.

“Quando la natura viene difesa e tutelata si riprende i suoi spazi. La schiusa delle tartarughe marine a Baia Domizia è un segnale positivo che deve spingerci a fare di più. La rinascita di questo territorio passa attraverso la tutela dell’ambiente: il recupero del litorale domizio, con seri interventi di bonifica e valorizzazione, deve diventare una priorità assoluta della politica. Non basta raccontare episodi straordinari come questo, bisogna creare le condizioni perché possano ripetersi e moltiplicarsi”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi–Sinistra.