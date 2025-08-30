Tommasetti segnala ritardi nella manutenzione e carenza di posti, chiedendo interventi mirati

“A Cava de’ Tirreni serve un cambio di passo per una scuola più inclusiva e di qualità”. Così Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega, che condivide la battaglia di Meridione Nazionale sulle criticità del servizio educativo nella città metelliana.

“Mi vengono segnalati ritardi preoccupanti sulla manutenzione dei plessi, quando ormai siamo nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico. Non si può lasciare nulla al caso con l’avvicinarsi del periodo delle piogge. La scuola pubblica è una istituzione prioritaria che merita la massima attenzione relativamente a tutto il ciclo dell’istruzione, dall’infanzia all’Università. Invece in molte realtà della provincia di Salerno le istituzioni sembrano latitare”.

Tommasetti si sofferma anche sulla disponibilità di posti: “Molte famiglie hanno sottolineato una carenza che si scontra con la domanda crescente. Un altro problema riguarda le tariffe per i servizi che in alcuni casi superano addirittura quelle delle strutture private, rendendo il servizio inaccessibile”.

Il consigliere regionale rilancia l’appello dell’associazione guidata dall’avvocato Alfonso Senatore e dalla dottoressa Ivana Carpentieri: “Educare, istruire, allenare mente e spirito sono le basi per costruire una società sana e consapevole, a partire da asili nido e micronidi che non sono solo luoghi di custodia ma ambienti fondamentali per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino. Investire nella scuola significa investire nel futuro della città. Per questo necessitano strategie condivise e interventi mirati”.