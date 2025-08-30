Ancora un passo avanti per l’Avellino Basket che cede solo nel finale contro il Napoli Basket, dopo un match condotto con grande autorità, finito con un solo punto di differenza (100/99). Nell’ultimo periodo la fisicità e la difesa dei partenopei consente il recupero, ma i biancoverdi hanno ben figurato. Inizio di marca napoletana (11/3 al 5’), con Avellino brava a recuperare ed a portarsi avanti (11/14 al 7’), ed a restare sempre attaccata al match (24/23 al 10’). Secondo periodo eccellente da parte della formazione biancoverde, a segno sia con gli esterni che con i lunghi, e capaci di una difesa molto forte che ha indotto gli avversari a sbagliare tanto. E l’allungo per il 51 a 58 del 20’ è la logica conseguenza. In equilibrio la terza frazione, con Avellino capace di allungare il vantaggio di altre due lunghezze (74/83 al 30’), grazie ad una buona difesa e buoni giochi in attacco. Nell’ultima frazione di gioco ha la meglio la maggiore stazza fisica dei partenopei, con Avellino che fa fatica a trovare la via del canestro, ma che può comunque essere contenta, se possibile, di una sconfitta con il minimo scarto.

Prossimo impegno il Torneo di Penne nel week-end del 6 e 7 settembre. Il tabellino del match:

Napoli Basket – Avellino Basket (24/23 – 27/35 – 23/25 -

Napoli Basket: Flagg 16, El Amin 19, Croswell 15, Faggian 5, Saccoccia 3, Gloria n.e., Wojeciechowski 2, Gentile 2, Simms 13, Caruso 6, Bolton 19, Forchetta n.e., Khundadze n.e., Fainke n.e., Esposito. All. Magro.

Avellino Basket: Zerini 5, Lewis 15, Chandler III 20, Mussini 20, Grande 10, Spagnoli n.e., Fianco n.e., Costi 3, Donati n.e, Pini 8, Cicchetti 7, Dell’Agnello 11. All. Buscaglia.

Tiri liberi: Napoli 17/23, Avellino 28/33