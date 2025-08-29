Una giovane racconta la propria esperienza davanti al cinema

Una cittadina si è rivolta al deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli per denunciare quanto subito fuori al cinema The Space di Fuorigrotta, dove ha dovuto fare i conti con la presenza dei parcheggiatori abusivi. Il racconto della giovane è chiaro: “Già all’arrivo, nelle strisce blu di fronte al cinema, due uomini si sono avvicinati per “consigliare” come posizionare l’auto, chiedendo subito dopo il solito “contributo per un caffè”, nonostante la presenza di regolari parchimetri. Uno dei abusivi ha addirittura indicato quale utilizzare, a dimostrazione della piena consapevolezza che la sosta fosse regolamentata e che la loro presenza fosse del tutto illegittima. Durante la serata sono dovuta uscire dal cinema per rinnovare il tagliando di sosta, ancora una volta si è avvicinato un parcheggiatore abusivi per chiedermi la sua tangente. Come se non bastasse anche quando siamo andati via sono tornati alla carica con una terza richiesta di soldi. Ci siamo sentiti seriamente intimiditi e hanno rovinato la serenità di una semplice uscita al cinema”.

“È intollerabile – ha dichiarato Borrelli – che i cittadini siano costretti a subire in continuazione le pretese dei parcheggiatori abusivi, che hanno trasformato ogni parcheggio pubblico in una trappola. Questa è una vera e propria estorsione quotidiana, che non possiamo più accettare. Servono controlli serrati, multe salate e pene certe per chi continua a campare sulle spalle delle persone oneste. Non possiamo permettere che i cittadini, e in questo caso dei ragazzi che volevano semplicemente godersi una serata al cinema, vivano sotto pressione e fastidio per colpa di questi individui, quando non passano direttamente alla violenza fisica. Napoli deve liberarsi da questa piaga, bisogna dimostrare di essere più forti di chi impone con prepotenza la propria illegalità”. Ha commentato il deputato Borrelli.