Le dimissioni dell’amministratore unico di Alto Calore Servizi Spa costituiscono, di fatto, motivo di preoccupazione per il futuro dell’azienda, per il Servizio erogato, per il personale dipendente.

Le dimissioni irrevocabili dell’avvocato Lenzi rese note a mezzo Stampa fanno esplicito riferimento ad un mandato svolto e conclusosi con l’omologa del Concordato. Al contrario questa Organizzazione ritiene non terminato il periodo delicato attraversato dall’azienda.

L’ Alto Calore Servizi si trova nel pieno di un processo di tentato risanamento di cui sono ignote le attuali ed effettive condizioni. La Segreteria regionale di CISALFEDERENERGIA ha evidenziato più volte la necessità di un tavolo istituzionale allargato per affrontare la delicata questione Alto Calore, circostanza che ribadiamo scrivendo ai Prefetti di Avellino e di Benevento. Sempre dalla stampa, nei giorni scorsi abbiamo letto di gravi accuse da parte di Sindaci che evidenziavano il mancato rispetto delle procedure relative al Concordato. Questa e altre accuse emerse nel corso dell’Assemblea dei Soci non risultano, ad oggi, né smentite, né chiarite.

La situazione ha raggiunto tale gravità da richiedere un impegno maggiore da parte di tutti per fare massima chiarezza sul presente e, soprattutto, sul futuro dell’Azienda Alto Calore Servizi, di lavoratori e lavoratrici.