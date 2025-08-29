Cordoglio per Luigi Mainolfi

Il Partito Democratico di Avellino ricorda il suo impegno politico e civile

“La notizia della scomparsa di Luigi Mainolfi ci rattrista fortemente perché con lui scompare una figura di vero militante, un uomo che ha sempre messo la sua vita al servizio di un ideale, quello socialista e riformista, e che ha trasferito questo patrimonio valoriale nelle esperienze istituzionali ed amministrative che lo hanno visto protagonista”, è quanto si legge in una nota della segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

“Mainolfi è stato – si legge ancora – una delle voci più autorevoli di una stagione importante per il nostro territorio, quella dell’Ulivo, di un centrosinistra riformista e progressista che ha saputo esprimere in Irpinia buon governo e buona politica”.

“Esprimiamo – così conclude la nota dei Democratici irpini – le nostre più sentite condoglianze per la sua scomparsa con l’auspicio che l’esempio e la dirittura morale di Luigi Mainolfi possano restare stelle polari per tutti coloro oggi impegnati in politica e nelle istituzioni”.