Quasi 300 bambini della Penisola Sorrentina tra giochi, attività e momenti di socialità

Si conclude, per quasi 300 bambini di tutta la Penisola Sorrentina, l’esperienza del Centro ricreativo estivo, svolto per il territorio di Sant’Agnello presso la spiaggia di Caterina e il plesso G. Fiodo dell’Istituto comprensivo “A. Gemelli”. Presenti all’evento conclusivo il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola, la Vice Sindaco Maria Russo, l’Assessore alle Politiche sociali e giovanili di Massa Lubrense Mina Minieri, la responsabile del progetto Pina Castellano, le famiglie dei bambini e tutto lo staff che ha affiancato i piccoli in questa esperienza per i mesi estivi.

L’iniziativa, che rientra nelle attività dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona Penisola Sorrentina (ASPS), ha offerto un programma ricco di escursioni al mare, giochi di squadra e d’acqua in piscina, attività di animazione, ludiche, creative e sportive, momenti di socializzazione e crescita, guidati da un team di animatori e volontari qualificati.

«Il supporto alle famiglie nella quotidianità è fondamentale. Farlo in maniera formativa ed inclusiva ancora di più - dichiarano congiuntamente il Sindaco di Sant’Agnello Antonino Coppola e il Vice Sindaco nonché Assessore alle Politiche Sociali Maria Russo - Offrire spazi di aggregazione sani dove le generazioni più giovani possano divertirsi, imparare, stringere nuove amicizie e, soprattutto, nutrire la curiosità e imparare, giocando, è sempre più importante. Siamo felici di aver ospitato l’edizione 2025 del Centro ricreativo estivo, con tutti i bambini della Penisola Sorrentina, nella nostra spiaggia libera di Caterina e nella scuola di Sant’Agnello, anche grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica Maria d’Esposito. Queste esperienze non sono solo tempo trascorso insieme, ma un modo per regalare ricordi felici e di qualità, in ambienti sicuri e stimolanti, ai nostri cittadini più piccoli».

«Arriviamo al termine di questo Centro ricreativo stanchi ma molto soddisfatti – dichiara la Presidente dell’associazione “Genitori del Duemila”, ente accreditato per l’organizzazione del Centro ricreativo estivo e della colonia marina, Pina Castellano - Vedere la gioia e l’energia dei bambini in questo tempo insieme è stata la migliore ricompensa per tutti gli sforzi fatti. Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver creduto in noi, le famiglie per la fiducia, lo staff e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima avventura».