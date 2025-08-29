Divieto di uscita notturna per under 14 e responsabilità dei genitori

Con un’ordinanza firmata dal sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ai minori di 14 anni è vietato circolare da soli in strada tra le ore 24 e le 6 del mattino. Una misura adottata dopo le numerose segnalazioni di giovanissimi trovati in giro di notte, esposti a rischi di aggressioni, incidenti, uso di droghe e alcol, atti vandalici e contatti con la criminalità minorile. L’ordinanza prevede sanzioni per i genitori o i tutori inadempienti.

“Quella del sindaco è una scelta sicuramente estrema ma allo stesso tempo comprensibile – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) – La vera domanda che dobbiamo porci è: in quale Paese è normale che un ragazzino di nemmeno 14 anni, vada in giro da solo tra mezzanotte e le 6 del mattino? È evidente che se accade, la responsabilità è anche dei genitori che troppo spesso abdicano al loro ruolo educativo e di controllo. Arrivare a ordinanze così drastiche significa ammettere un fallimento culturale e sociale: si tratta di rimedi estremi che limitano le libertà, ma non dovrebbe proprio esistere la necessità di adottarli. Se i genitori facessero la loro parte, non ci sarebbe alcun bisogno di vietare ciò che dovrebbe essere semplicemente buon senso. È tempo che la società intera si assuma le proprie responsabilità per evitare che bambini e adolescenti finiscano nel baratro della devianza e della violenza.” Ha concluso il deputato Borrelli.