Petracca: "Esempio di coerenza e passione, amava l’Irpinia e le sue eccellenze"

“Esprimo il mio sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Mainolfi, vero riformista irpino, uomo di cultura, grande appassionato del nostro territorio e delle sue eccellenze. Ha dedicato la sua vita all’impegno politico e culturale, orgoglioso militante socialista, rappresentante istituzionale rigoroso e dedito”, è quanto scrive in una nota Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“Negli ultimi anni – continua Petracca – ho avuto modo di intrattenermi spesso con lui. Mi ha dato consigli e suggerimenti, in particolare sui temi dell’agricoltura, attività a cui era molto legato, con particolare riferimento alle possibili opportunità in termini produttivi ed occupazionali legate allo sviluppo enogastronomico del nostro territorio”.

“Con Mainolfi, protagonista di una stagione politica importante per l’Irpinia, scompare una figura caratterizzata da coerenza politica, passione civile e grande attaccamento al proprio territorio. Giungano le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e all’intera comunità di Rotondi che così tanto ha amato”.