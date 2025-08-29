Il precampionato dell’Avellino Basket prosegue con la quarta amichevole stagionale contro il Napoli Basket. Il match, precedentemente in calendario per sabato pomeriggio ad Avellino, si giocherà alla “La Molisana Arena” di Campobasso con inizio alle 15,30. Sarà un ulteriore banco di prova per la formazione di coach Buscaglia che avrà a disposizione anche il capitano Mussini. I napoletani, quest’anno affidati alle mani di coach Magro, giocheranno ancora in serie A, con la nuova proprietà che ha grosse ambizioni per il futuro. Il roster dei partenopei è ancora incompleto, e la dirigenza sta sondando il mercato alla ricerca dei pezzi migliori. Mancherà Treier, impegnato con la Nazionale estone con il nostro Jurkatamm. Nonostante le assenze, coach Magro ha a disposizione materiale umano di ottima qualità e la gara, pertanto, rappresenterà un buon test per le due formazioni.

Gli appassionati che non si recheranno a Campobasso potranno assistere alla diretta dell’amichevole sul canale ufficiale YouTube Napoli Basketball TV.