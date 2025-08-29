Addio a Luigi Mainolfi
Rotondi ricorda il suo impegno civile e politico
“L’impegno civile di Luigi MAINOLFI ha attraversato tutta la stagione repubblicana dal dopoguerra ad oggi. Socialista mai pentito, Luigi ha testimoniato fino alla fine i valori in cui ha creduto ,intervenendo nel dibattito pubblico con competenza, misura, generosità.
E’ stato anche un amico personale, del quale sentirò la mancanza, esprimo con animo commosso la mia vicinanza ai familiari”
Così in una nota Gianfranco Rotondi.
Source: www.irpinia24.it