Dal 2 al 6 settembre tra letteratura, arti e territorio

L’Associazione Culturale Internazionale Edizioni Sinestesie con il Dipartimento di Studi Umanistici e il Dottorato di Studi Letterari, Linguistici e Storici dell’Università di Salerno, l’Associazione di promozione sociale Carlo Gesualdo, l’Associazione Fontanarosa Comunità “Prof. Giuseppe Zollo”, l’Istituto Comprensivo “Luigi Perna – Dante Alighieri” di Avellino, il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino con il patrocinio dell’AdI – Associazione degli Italianisti, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Centro Studi Interuniversitario Edoardo Sanguineti, Centro Studi Tassiani, POT (POT10 “SUL – Scuola e Università per Lettere. Strategie per l’orientamento scolastico e per il tutorato universitario”, ), con la collaborazione del Polo Umanistico (Accademia dei Dogliosi, Avellino, Amica Sofia, ‘Laudato sì’, Associazione Hirpus, Avellino Letteraria, Gruppo archeologico irpino, SIPBC – Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali – Delegazione Autonoma della Provincia di Avellino), con la partecipazione del Comune di Fontanarosa, della Pro Loco La Fonte di Fontanarosa, della Pro Loco Civitatis Iesualdinae – Gesualdo e con il contributo di RL Costruzioni (Raffaele Lodato Costruzioni – Cava de’ Tirreni, Salerno) organizza la VII edizione della Summer School Dalla modernità a Gesualdo. Percorsi internazionali di studi letterari, storici e artistici, che si svolgerà in presenza e online dal 2 al 6 settembre 2025.

La Summer School Carlo Gesualdo si articola in sei sessioni con gli interventi e le relazioni di specialisti e studiosi riguardanti la letteratura e le arti intorno all’innovativa opera madrigalistica di Carlo Gesualdo e per la valorizzazione del territorio con un omaggio agli Irpini illustri: Antonio La Penna e Gennaro Savarese.

Chiuderà le attività seminariali della Summer School Carlo Gesualdo 2025 il Recital del soprano M° Antonella Carpenito dal titolo: Viaggio tra le note del canto lirico, che si terrà sabato 6 settembre a Gesualdo nella Chiesa di San Nicola, alle ore 20:00.