Borrelli (Avs) interviene sulla spiaggia dei Maronti

A seguito di numerose denunce e segnalazioni di una gestione non corretta delle concessioni marittime, questa mattina la Guardia Costiera, i Carabinieri e l’Asl si sono recati sulla spiaggia dei Maronti per effettuare i controlli del caso. Occupazioni abusive, ombrelloni divelti e spiaggia libera ridotta a terreno di conquista, è la situazione denunciata da diversi cittadini, dove il gestore di un lido e alcuni privati che fittano pedalò avrebbero invaso gli spazi pubblici al di fuori delle concessioni, impedendo di fatto il libero utilizzo della battigia. Una famiglia, che si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato che il loro ombrellone era stato divelto e lanciato in aria da una persona che si occupava del fitto dei pedalò. A pochi metri di distanza, invece, il gestore di un lido occupava porzioni di spiaggia pubblica in maniera illegale, pronto a piazzare i suoi ombrelloni a pagamento all’arrivo di nuovi clienti. Dopo le segnalazioni, il deputato si è recato sul posto per un sopralluogo, incontrando i cittadini che avevano segnalato il problema e confrontandosi con i soggetti accusati di utilizzare impropriamente gli spazi pubblici.

“Quello che accade ai Maronti è la fotografia di un fenomeno diffuso in molte zone costiere dove i furbetti pensano di trasformare le spiagge pubbliche in aree private, zone franche in cui a comandare è la legge del più forte e del più prepotente. Bisogna rispondere colpo su colpo a questi abusi, senza tollerare nessuna forma di appropriazione indebita di beni che appartengono a tutti. Le spiagge libere devono restare libere. È fondamentale che le forze dell’ordine intensifichino i controlli per garantire il rispetto delle regole e fermare gli atteggiamenti predatori di chi gestisce concessioni e pretende di allargare il proprio dominio a danno dei cittadini. Lo Stato deve dimostrare che è più forte dell’illegalità diffusa che rischia di diventare normalità”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

Link al video: https://www.facebook.com/share/v/1PtccdEMFY/