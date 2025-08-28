Il SAPPE chiede misure urgenti per tutelare agenti e contenere i contagi

C’è preoccupazione tra il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nella Casa circondariale di BENEVENTO per la possibile presenza di detenuti affetti da scabbia.

Raccoglie gli allarmi il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE. “Nessun allarmismo, ma sarebbero stati riscontrati dei casi di scabbia tra i detenuti”, segnala Giuseppe Cimino, segretario nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Al momento”, prosegue, “la situazione è sotto controllo, ma chiediamo comunque all’amministrazione penitenziaria e alle istituzioni che siano attivate tutte le procedure sanitarie previste a tutela dei lavoratori e delle persone private della libertà personale affinché si limiti l’eventuale contagio”. Sul rischio di contagi da scabbia Donato Capece, segretario generale del SAPPE, denuncia: “A Benevento, come in tutte le carceri italiane, la Polizia Penitenziaria è l’unica rappresentante dello Stato che sta fronteggiando l’emergenza sovraffollamento: oltre al danno c’è però la beffa di essere gli unici esposti a malattie come l’HIV, la tubercolosi, la meningite, la scabbia e altre malattie che si ritenevano debellate in Italia”.

Per questo invita con urgenza i vertici nazionali, regionali e locali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria “a disporre con urgenza ogni accertamento e, se del caso, avviare tutte le procedure per la profilassi al personale di Polizia Penitenziaria ed anche agli altri detenuti. Quella sanitaria”, conclude, “è una situazione assai problematica per le carceri, per minori e adulti, che espone il personale di Polizia Penitenziaria a rischi costanti e continui per la propria incolumità e sicurezza”.