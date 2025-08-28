MD Arzano (NA) resta aperto

Vittoria per lavoratori e famiglie, Borrelli (Avs) chiede tempi certi per il PUC

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’MD di Arzano resterà aperto. Una notizia accolta con grande soddisfazione dai lavoratori, dalle loro famiglie e da quanti hanno seguito da vicino la vicenda, a partire dal deputato di Alleanza Verdi–Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che nelle scorse settimane era stato più volte ad Arzano al fianco dei dipendenti.

“È una vittoria per tutti – commenta Borrelli – e la dimostrazione che quando le istituzioni collaborano in maniera positiva i diritti dei cittadini e dei lavoratori possono essere realmente tutelati. Siamo felici di questo risultato, ma non possiamo fermarci qui, ora chiediamo con forza un nuovo tavolo che stabilisca tempi certi per l’inserimento delle aree esistenti all’interno del PUC, così da garantire in maniera definitiva la salvaguardia dell’MD e di tutti i suoi lavoratori. Al Sud ogni azienda tutelata e ogni posto di lavoro salvato rappresentano un passo in avanti nella battaglia per la legalità e contro la desertificazione economica e sociale”.