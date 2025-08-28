Gli allievi di TeSt-TeatroStage emozionano al Città Spettacolo

Nella tarda serata di ieri sera, gli allievi di TeSt-TeatroStage, Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Scenica, diretto da Monica Carbini, hanno calcato il prestigioso palco del suggestivo Hortus Conclusus di Benevento con lo spettacolo “Essere Umani”, incluso nella programmazione di Benevento Città Spettacolo 2025.

Forse troppa la “carne al fuoco”, per una sola pièce, ma indubbiamente un’esperienza emozionante e coinvolgente per tutti gli allievi coinvolti che hanno portato in scena, con grande convinzione e atteggiamento professionale, una sintesi del lavoro conclusivo del terzo anno di attività di formazione e produzione teatrale di TeSt-TeatroStage che riprenderà le sue lezioni a ottobre 2025.

Lo spettacolo “Essere Umani”, in continuo equilibrio tra impegno e leggerezza, è infatti il risultato di un lungo lavoro collettivo di ricerca e sperimentazione, tante prove ed entusiasmo creativo sempre aperto a nuove suggestioni, idee e proposte dell’ultimo minuto.

Dopo un inizio ispirato e corale, ecco dipanarsi racconti personali e considerazioni sul passato, sull’attualità e sui destini del singolo o dell’umanità, e poi piccoli spaccati di vita quotidiana e ancora temi trasversali e universali, con testi originali, bellissimi e potenti, scritti dagli stessi attori ma anche versi rielaborati, ispirazioni cinematografiche o frammenti di alta letteratura, di maestri immortali del teatro e della poesia, da William Shakespeare ad Anton Čechov, da Pierre de Laclos a Luigi Pirandello, e poi Bertold Brecht, Frida Kahlo, Wislawa Szymborska, Fabrizio De André, Gigi Proietti, Alessandro Baricco e Peter Handke.

Si susseguono così, uno dopo l’altro, toccanti momenti poetici, canori, ironici, di satira o di critica ai vizi, ai difetti, alle debolezze, alle fragilità, alle paure, al coraggio, ai pregi e alle virtù che ci rendono umani, simili ma anche diversi, eccentrici, preziosi e unici, e oggi ancor più inimitabili se ci confrontiamo con la riproducibilità infinita, sempre più indistinguibile, piatta e sintetica dell’intelligenza artificiale che farà inquietante capolino anche nel pre-finale dello spettacolo.

L’intrigante e multiforme proposta scenica, dalla drammaturgia essenziale ma sfaccettata, corredata da una ricercata colonna sonora, sempre curate da Monica Carbini, è stata interpretata dai bravissimi allievi attori, autori e interpreti: Mariapia Boffa, Eleonora Furno, Antonio Inserra, Valerio Meola, Marialuisa Russo, Anna Chiara Serino, Anna Spiezia.

Doverosi e sentiti i ringraziamenti all’organizzazione tutta di Benevento Città Spettacolo e al Direttore Renato Giordano.