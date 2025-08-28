Entusiasmo dei tifosi per la terza amichevole

Ancora un passo in avanti per l’Avellino Basket che batte per 97 a 69 la Juve Caserta 2021, che ha opposto resistenza solo nei primi minuti di gioco, fino a quando, cioè, non è venuta fuori la differenza fisica e tecnica fra le due formazioni. Nei primi minuti gli attacchi prevalgono sulle difese e Caserta tenta la fuga (11/16 al 6’), con la reazione immediata dei biancoverdi, che chiudono sul 24 a 19 la prima frazione. Con il passare dei minuti il vantaggio si incrementa, e si vedono anche buone giocate sia in attacco che in difesa, con Avellino che si porta sul 50 a 36 al 20’. Nel terzo periodo Avellino accelera ancora grazie anche alle sette triple messe a segno, ed il 31 a 20 di parziale manda le squadre all’ultimo riposo sull’81 a 56. Nell’ultimo periodo la stanchezza si fa sentire nelle gambe delle due squadre, ed il punteggio ne risente. Finisce così 97 a 69, fra l’entusiasmo dei tifosi, presenti nonostante il giorno feriale e l’orario pomeridiano.

Archiviata la terza amichevole, si lavora in vista della prossima gara contro Napoli che, ricordiamo, si giocherà sabato prossimo alla “La Molisana Arena” di Campobasso con inizio alle 15 e 30, e nella quale ci sarà anche Mussini.

Il tabellino del match:

AVELLINO BASKET – JUVE CASERTA 2021- 97/69 (24/19 – 26/17 – 31-20 – 16/13) Avellino Basket: Zerini 9, Lewis 26, Chandler III 17, Mussini n.e., Grande 6, Spagnoli n.e., Fianco, Costi 7, Donati 6, Pini 4, Cicchetti 11, Dell’Agnello 4. All. Buscaglia

Juve Caserta 2021: Vecerina 13, Sordo n.e., Hadzic 14, Laganà n.e., D’Argenzio 9, Brambilla 3, Radunic 16, Ly-Lee 3, Pisapia 3, Lo Biondo 3, Nobile 5. All. Lardo

Arbitri: Di Martino, Rodia e Bombace.

Tiri Liberi: Avellino 9/12, Caserta 16/22