47enne aggredito davanti alla madre e i figli minori, ora ricoverato al Cardarelli

Un episodio drammatico si è verificato la sera del 26 agosto a Fuorigrotta, nei pressi della caserma di Polizia e poco distante da un noto fast food. Un uomo di 47 anni era bordo della sua auto, con la madre e i due figli minorenni, quando frena per far attraversare dei pedoni. Dallo specchietto retrovisore nota subito un folto gruppo di scooter che sopraggiunge dietro di lui con una guida a dir poco spericolata. Uno di loro impatta l’auto e cade. Il signore, mosso dal senso civico, scende dalla macchina per prestare soccorso e viene subito aggredito a calci, pugni e colpi di casco dai centauri. Quello che sarebbe dovuto essere un gesto di aiuto si è trasformato in un incubo. L’uomo è ricoverato in ospedale con il naso rotto, dolori diffusi e in attesa di accertamenti, e proprio dalla barella ha voluto raccontare la sua storia al deputato Francesco Emilio Borrelli, denunciando la totale impunità con cui il branco ha agito in una zona che dovrebbe essere tra le più sorvegliate della città.

“Siamo di fronte a un episodio vergognoso e intollerabile. Un padre di famiglia è stato picchiato brutalmente dal branco sotto gli occhi di tutti. Non ci possono essere sconti né giustificazioni, gli autori di questa aggressione vanno individuati immediatamente e devono pagare fino in fondo per quanto commesso. Napoli non può continuare a essere ostaggio di violenti che trasformano le strade in zone franche. Servono interventi severi, frontali, senza tentennamenti, per contrastare la violenza che sta divorando questa città. Dobbiamo dare un segnale chiaro, chi si comporta in questo modo non può restare impunito”. Questo quanto dichiarato dal deputato Borrelli nel raccogliere la denuncia del cittadino.