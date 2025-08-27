“Intervenire per ripristinare legalità prima che qualcuno si faccia male"

La baia di Villa Lauro è diventata terra di nessuno. Un porto abusivo senza regole animato da bagnanti, canoisti ed addirittura diportisti che entrano liberamente in uno spazio vietato e pericolante, senza alcun tipo di controllo. Un cittadino ha documentato con un video, inviato al deputato Francesco Emilio Borrelli, diverse barche liberamente ormeggiate all’interno della baia, con un diportista che ha addirittura sollevato il motore e fermato la sua imbarcazione sulla sabbia, nonostante ci fossero delle persone in spiaggia. Come se non bastasse, sono giunte diverse segnalazioni che parlano di serate e festini abusivi, anche a pagamento, organizzati proprio nella baia, con imbarcazioni che si chiudono all’interno del ‘porticciolo’ improvvisato creando un vero e proprio locale galleggiante. Una situazione ad alto rischio tanto per i bagnanti quanto per il rischio di inquinamento ambientale e incidenti.

“È l’ennesima dimostrazione dell’anarchia che domina lungo la costa di Posillipo. Villa Lauro, che un tempo era simbolo di eleganza e storia, oggi è diventata il simbolo del degrado e della mancanza di controlli. La villa è pericolante e anche la presenza dei bagnanti diventa un rischio. Non ci vuole nulla perché ci scappi il morto con il via vai di barche che ogni giorno ormeggiano fin sulla spiaggia; il pericolo per i cittadini è altissimo. Chiediamo che vengano effettuati controlli serrati e continui, perché questa situazione è inaccettabile. Napoli non può permettersi di trasformare le sue bellezze storiche e naturali in discariche di illegalità. Chi pensa di poter fare ciò che vuole degli spazi pubblici deve andare in contro a multe salate e pene certe. Basta con quest’impunità fuori controllo che sta arrecando solo danni alla nostra città”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e Lorenzo Pascucci, consigliere della Municipalità 1 per Europa Verde.

Link al video: https://www.facebook.com/reel/1150653673057244