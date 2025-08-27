“Bene l’arresto immediato. Genitori rispondano per le malefatte dei figli minori”

Il 18enne accoltellato a Quarto con otto fendenti all’addome, alla schiena e all’interno coscia è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie e dimesso con dieci giorni di prognosi. L’aggressore, un 15enne incensurato di Quarto, è stato subito identificato e arrestato per tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il caso è stato segnalato al deputato Francesco Emilio Borrelli da un genitore preoccupato per la sorte dei figli. Sono in costante aumento i padri e le madri che contattano il deputato per documentare episodi di violenza giovanile e per esprimere grossa preoccupazione rispetto al crescente senso di insicurezza dei ragazzi.

“L’escalation di violenza tra i giovani resta un tema drammaticamente caldo. L’episodio di Quarto ne conferma la gravità e la necessità di agire senza mezzi termini, è il segno di giovani menti deviate, di un modello culturale malato che dobbiamo fermare subito. Inconcepibile che a 15 anni si possa uscire di casa armati di coltello, pronti a sferrare ben otto coltellate a un coetaneo. Davanti a episodi simili anche i genitori devono pagare per le malefatte dei figli minorenni. L’arresto immediato del ragazzo è un segnale importante. Sempre più genitori mi scrivono angosciati, chiedendo di poter crescere i figli in un contesto sicuro. A loro dobbiamo rispondere con fermezza e concretezza, garantendo che lo Stato non arretri e che la violenza giovanile sia contrastata frontalmente.”