Giovedi 28 agosto in sella per 20 km e un’unica salita

Giovedi 28 agosto sarà Manocalzati la prima tappa del’Irpinia Social Ride, iniziativa promossa dalla Ciclostazione di Atripalda per valorizzare la bicicletta come strumento di condivisione, scoperta del territorio e riscoperta personale.

Il programma, infatti, prevede un percorso di circa 20 chilometri, accessibile a tutti, con un’unica salita che condurrà i partecipanti fino al castello di San Barbato. La traccia è stata predisposta dal ciclista Andrea De Gruttola, con l’obiettivo di garantire un itinerario piacevole e condivisibile anche dai meno esperti. È possibile scaricarla dal canale Whatsapp:

https://bit.ly/irpinia-social-ride

Al termine della pedalata, i partecipanti si ritroveranno presso la Ciclostazione per un momento conviviale con aperitivo e brindisi collettivo, in pieno spirito dell’iniziativa.

L’appuntamento è fissato per giovedì alle ore 18:15 presso la Ciclostazione di Atripalda, in Contrada San Lorenzo 18.

Per informazioni e adesioni è attivo il numero WhatsApp 0825.31.139.

L’Irpinia Social Ride si propone come la prima di una serie di uscite collettive e gratuite aperte a tutti pensate per lasciarsi conquistare dal lato umano del ciclismo, fatto di strada, ma soprattutto, di persone.