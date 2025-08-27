Conferenza stampa ad Altavilla Irpina il 28 agosto dei comitati Coapi e Uniagri

Il Comitato Agricoltori Avellinesi – Media Valle del Sabato e Uniagri, entrambi aderenti al Coapi (coordinamento agricoltori e pescatori italiani) , convocano una conferenza stampa straordinaria per giovedì 28 agosto 2025, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Altavilla Irpina. L’obiettivo è denunciare la grave crisi che sta colpendo la corilicoltura campana e sollecitare interventi concreti e immediati.

All’incontro interverranno anche l’Organizzazione di Produttori “Il Guscio” e un esponente del Coordinamento COAPI nazionale, a sostegno dei movimenti avellinesi.

Durante un recente tavolo tecnico in Regione Campania abbiamo depositato un documento ufficiale contenente le richieste degli agricoltori, che sarà presentato e illustrato nel corso della conferenza stampa.

Sarà inoltre l’occasione per:

illustrare i risultati e le decisioni emerse in Regione;

presentare le prossime iniziative dei movimenti locali;

leggere la comunicazione ufficiale che sarà inviata al Governo nazionale per richiedere interventi immediati a tutela del settore.

Il Comitato agricoltori avellinesi e Uniagri desiderano ringraziare il Sindaco di Altavilla Irpina e l’Assessore all’Agricoltura del Comune per la disponibilità e il sostegno dimostrati. Si ringrazia anche l’Assessore regionale Nicola Caputo per l’accoglienza e la disponibilità mostrata durante l’incontro in Regione.