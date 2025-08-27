Avellino Basket – Napoli

Variazione di sede e orario per l’amichevole di sabato 30 agosto

pexels-bk-aguilar-296797-945471La società comunica che l’incontro amichevole con il Basket Napoli, inizialmente previsto al PalaDelMauro sabato 30 alle ore 18.00, si disputerà, sempre nella stessa data, e con inizio alle 15.30, presso “la Molisana Arena” di contrada Selva Piana di Campobasso.

La variazione di sede e di orario è stata concordata su richiesta e per esigenze della formazione partenopea.

La gara rappresenterà un ulteriore e significativo banco di prova nel percorso di preparazione alla prossima stagione sportiva.

