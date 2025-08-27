Variazione di sede e orario per l’amichevole di sabato 30 agosto

La società comunica che l’incontro amichevole con il Basket Napoli, inizialmente previsto al PalaDelMauro sabato 30 alle ore 18.00, si disputerà, sempre nella stessa data, e con inizio alle 15.30, presso “la Molisana Arena” di contrada Selva Piana di Campobasso.

La variazione di sede e di orario è stata concordata su richiesta e per esigenze della formazione partenopea.

La gara rappresenterà un ulteriore e significativo banco di prova nel percorso di preparazione alla prossima stagione sportiva.