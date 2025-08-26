Lauro (AV), oltraggio alla memoria di Scibelli
Rubata la targa dedicata alla vittima innocente di camorra
“Quello che è successo stamattina è un “Gesto ignobile che dimostra tutta la pochezza di chi l’ha compiuto”.
Un furto vergognoso una grave offesa alla memoria del giovane “Nunzio Scibelli” che all’epoca aveva solo 26 anni vittima innocente delle mafie. Esprimo la mia netta condanna nei confronti di questo gesto atto ignobile.
Un abbraccio ai familiari di Nunzio Scibelli . Nunzio è vivo più che mai nei cuori e nelle coscienze di ognuno di noi una memoria per sempre viva”.
La nota è della Lega
Source: www.irpinia24.it